Ольга Фреймут является не только одной из самых известных ведущих, но и примером для многих женщин. В инстаграме она хотя и не часто, но радует поклонниц новыми фотографиями и показывает образы, которые подойдут настоящим леди.
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Сдержанный образ Ольги Фреймут
Новый снимок ведущая сделала на фоне леса. Ольга стояла возле роскошного автомобиля, однако внимание привлекла именно ее одежда. Фреймут позировала в широких штанах бордового цвета со стрелками спереди. Также надела темно-синюю кофту с бордовыми вставками на рукавах и в зоне декольте, которая застегивалась на пуговицы.
Волосы народная любимица уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.
Изысканный look Ольги Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут
В комментариях под публикацией поклонники телеведущей оставляют в ее адрес много приятных слов.
- "Вам очень к лицу этот стиль и цвет!"
- "Вы очень красивая!"
- "Оля, не перестаю восхищаться вами. Вы сочетаете в себе харизматичную, успешную и целеустремленную женщину, любящую мамочку и жену. Вдохновляете и мотивируете!"