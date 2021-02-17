Моя зухвала улюбленице: Ольга Фреймут привітала доньку з днем народження – милі фото

Популярна українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут зворушливо привітала доньку Злату з днем народження. Вона поділилася архівними світлинами з первістком.

Новини з особистого життя знаменитостей завжди цікаві шанувальникам. У середу, 17 лютого, свято у сім'ї Ольги Фреймут. Її найстарша донька Злата святкує день народження.

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З цієї нагоди зіркова матуся зробила святкову публікацію на особистій сторінці в інстаграмі. Ольга пригадала найяскравіші моменти з дівчинкою та оприлюднила їхні архівні світлини. Фреймут показала моменти з подорожей, спільного проведення часу. На них маленька Злата позує серйозною та впевненою в собі.

Донечко, з днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч, щоб підтримати, захистити, обійняти. З тобою пов'язані найтепліші спогади. Лише з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюбленице,

– написала в публікації ведуча.

Фото Ольги Фреймут з донькою



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Донька Ольги Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Донька Ольги Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут