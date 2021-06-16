Ольга Фреймут показала стильний образ у білій сорочці: фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут потішила прихильників новим фото. Вона постала перед камерою у стильній білій блузці, продемонструвавши красивий look.

Ольга Фреймут рідко публікує в мережі нові фотографії. Під час кожного публічного виходу телеведуча підкорює елегантністю. Вона завжди знає, як правильно одягатися за етикетом і робить так.

Цікаво Ольга Фреймут розповіла, як доглядає за обличчям

Стильний look Ольги Фреймут

Телеведуча позувала на камеру в чорних класичних штанах і бежевому топі, поверх якого одягнула білу сорочку oversize, яку не застібала, а заправила в штани.

Серед аксесуарів зірка довершила аутфіт численними намистами. На обличчі вона зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Волосся вклала у легкі локони.

Образ Ольги був незвичним для неї, проте дуже стильним і пасував їй. Фреймут вкотре здивувала шанувальників.



Стильний look Ольги Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Підписники знаменитості не залишили рідкісну публікацію без уваги. Вони зазначають, що такий look дуже личить телеведучій.