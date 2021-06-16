Ольга Фреймут рідко публікує в мережі нові фотографії. Під час кожного публічного виходу телеведуча підкорює елегантністю. Вона завжди знає, як правильно одягатися за етикетом і робить так.
Цікаво Ольга Фреймут розповіла, як доглядає за обличчям
Стильний look Ольги Фреймут
Телеведуча позувала на камеру в чорних класичних штанах і бежевому топі, поверх якого одягнула білу сорочку oversize, яку не застібала, а заправила в штани.
Серед аксесуарів зірка довершила аутфіт численними намистами. На обличчі вона зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Волосся вклала у легкі локони.
Образ Ольги був незвичним для неї, проте дуже стильним і пасував їй. Фреймут вкотре здивувала шанувальників.
Стильний look Ольги Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут
Підписники знаменитості не залишили рідкісну публікацію без уваги. Вони зазначають, що такий look дуже личить телеведучій.
- "Дуже гарно!"
- "Неймовірна!"
- "В цьому образі ви схожі на акторку з американського фільму. Сучасно, стильно та відверто".
- "Супер!"
- "Шикарні!"