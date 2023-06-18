Ольга Фреймут похвалилась ефектним жакетом українського бренду, що вчинив фурор у Лондоні
Джерело:Ольга Фреймут
Телеведуча Ольга Фреймут вийшла на зв'язок. Вона розповіла про подію, яку провела у Лондоні, та показалася в жакеті українського бренду.
Українська ведуча Ольга Фреймут через російське вторгнення залишається в Лондоні. Днями вона з організацією Spilka провела подію, де зібрала британських та українських юристів, політиків та бізнесменів.
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На події відбувся благодійний аукціон, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ, як повідомила Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут у стильному образі на заході
Для події телеведуча постала в елегантному образі. Вона обрала смарагдову атласну сукню з V-подібним вирізом.
Чорний жакет від українського бренду JJSQUEE став не тільки доповненням образу, але й "вчинив фурор", як каже Оля Фреймут. Особливість вбрання в тому, що воно прикрашене ручною вишивкою. Блискучими камінцями вишито назву Києва англійською та листя каштана.
Ольга Фреймут вклала волосся в локони та зробила вечірній макіяж з акцентом на губах.