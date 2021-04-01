Ольга Фреймут назвала 3 улюблені лайливі слова

Українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала шанувальників. В інстаграм-сторіз вона розповіла, які лайливі слова вживає під час висловлювання. Зірка зазначила, що може сказати "шановна", "зараза", а також нецензурне слово, що починається на букву "б".

У мережі Ольга часто ділиться порадами, що стосуються етикету. На особистій сторінці в інстаграмі вона відповідала на запитання підписників на цю тему. Знаменитість здивувала, коли заявила, що іноді найкраще матюкатися.

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Улюблені лайливі слова Ольги Фреймут

Телеведучу запитали, які 3 матюки вона вживає найчастіше під час висловлювань. Жінка зазначила, що переважно, коли є потреба, то каже "шановна" або "зараза". А коли прагне чітко висловити думку, донести її, коли переповнює злість, тоді вживає матірне слово, що починається на букву "б".

Фреймут додала, що зазвичай лається тоді, коли ніхто не чує. Все-таки вона намагається дотримуватися правил етикету та підбирати ввічливі слова.

Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною,

– підсумувала Ольга.

Ольга Фреймут про улюблені лайливі слова: дивіться відео онлайн