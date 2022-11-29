Зеленська зустрілась з другом України Борисом Джонсоном: тепер помагатиме Ізюму

У Лондоні відбулася презентація Фонду Олени Зеленської, яку відвідало чимало британських дипломатів та політиків. Серед них був і колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, який товаришує з подружжям Зеленських.

У рамках великого візиту Олени Зеленської у Велику Британію перша леді презентувала ініціативу зі збору коштів на реконструкцію Центральної міської лікарні в Ізюмі. Саме вона стала найбільшим медичним закладом деокупованої Харківщини.

До слова Олена Зеленська зустрілася з Каміллою і королевами в Букінгемському палаці: перші фото

Серед гостей події можна було побачити українських волонтерів, лікарів, вчителів, а також колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Для заходу сама ж перша леді обрала чорний штанний костюм від українського бренду Gasanova.

Зеленська з власним фондом організувала аукціон у Лондоні / Фото з телеграму першої леді

Для збору коштів на лікарню організували аукціон, який відбувся за підтримки відомого аукціонного будинку Christie’s. Серед лотів були 4 важливі символічні експонати: картина 11-річного Максима Бровченка; уламок російської ракети, що влучила в київську телевежу третього березня; ілюстрація українського художника Сергія Майдукова та полотно британського митця Марка Квінна "Київська Мадонна" – за нього заплатили 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Зеленська каже, що місія її команди – це дати розуміння людям, які пережили окупацію, що з ними не лише український народ, але й увесь світ. Також вона щиро подякувала партнерам за підтримку на 9 місяці війни.

Коли українські військові звільняли Херсонщину, люди зустрічали їх обіймами. Люди плакали від щастя й діставали українські прапори, які ховали під час окупації. З одного боку, це епізод, який, мабуть, найбільше надихає у цій війні. З іншого – це чергова гуманітарна катастрофа, медичний колапс та просвітницька прірва як результат російського вторгнення,

– зазначила у промові Олена Зеленська під час заходу Фундації.

Нагадаємо, що Олена Зеленська днем раніше відвідала історичну радіостанцію BBC, де свого часу під час Другої світової війни лунали промови Вінстона Черчилля. Також вона зустрілась з дружиною нового прем'єр-міністра країни Ріші Сунака Акшатою Мурті.

Борис Джонсон зокрема кілька днів тому особисто відвантажив гуманітарну допомогу, яка поїде у лікарні на звільненій Херсонщині.