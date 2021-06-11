Олена Зеленська вийшла в світ у білому костюмі: фото ефектного образу

Перша леді України Олена Зеленська підкорила публіку елегантним образом. Вона побувала на зустрічі з дівчатами з проєкту "Наука – це вона", де приголомшила аутфітом в білому костюмі.

Олена Зеленська на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька фото з зустрічі з дівчатами з просвітницького арт-проєкту "Наука – це вона" освітньої організації STEM is FEM, що реалізується за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

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Ефектний look Олени Зеленської

Для події Олена обрала елегантний білий костюм, що складався зі штанів і подовженого піджака з великими ґудзиками. Поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на підборах.

Зеленська вміє підкреслити жіночність за допомогою зачіски й цього разу зробила саме так. Вона зібрала волосся в акуратну укладку ззаду, а на обличчі зробила виразний макіяж у коричневих відтінках. Довершила look лаконічними сережками.

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"Дівчата мріють стати науковицями, біологинями, математикинями, інженерками, фахівчинями з робототехніки, топменеджерками. Мене надихають такі історії. Це – про сміливість йти за своєю мрією, не зважаючи на нерозуміння з боку суспільства чи друзів. Це – про можливості, які дівчата відкривають перед собою. Це – про приклад, який вони подають своїм одноліткам. Це – про те, щоб залишатися собою", – написала перша леді в дописі.



Зеленська додала, мета проєкту "Наука – це вона" – популяризувати науку серед молоді та пропагувати гендерну рівність у науковій галузі. Дівчата віком від 14 до 21 року з усієї України розповіли у своїх есе про внесок 12 видатних українських жінок-вчених у розвиток науки та суспільства. Тема гендерної рівності в освіті є частиною ініціативи "Партнерство Біарриц", до якої Україна приєдналася торік у вересні.

"Була рада поспілкуватися з учасницями проєкту, почути з перших вуст, чого прагне молодь, що потрібно для їхнього розвитку, на що вони сподіваються в майбутньому. Чудово, що існує така платформа, яка дає можливість молодим дівчатам ставати прикладом для однолітків", – наголосила Олена.