Олена Зеленська виступила на форумі: елегантний образ першої леді у синій сукні

Перша леді України Олена Зеленська вчергове з'явилась на публіці. Вона продемонструвала бездоганний образ у темно-синій сукні з асиметричним декольте.

Дружина президента Зеленського у понеділок, 2 серпня, презентувала концепцію святкування Дня Незалежності, виступивши на форумі "Україна 30. Імідж України". Вона опублікувала серію нових фото на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України постала перед аудиторією у темно-синій сукні-футлярі довжини міді з асиметричним вирізом у зоні декольте. Вона доповнила образ перлинними сережками-підвісками. Look дружини президента був вишуканим та стильним.

Олена Зеленська зібрала волосся в елегантний низький пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Зазначимо, що цього разу перша леді повторила образ. Вона одягала таку саму сукню на урочисту зустріч з нагоди приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", що відбулась 12 вересня 2020 року.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



​Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Елегантні образи першої леді