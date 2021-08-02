Олена Зеленська виступила на форумі: елегантний образ першої леді у синій сукні

2 серпня 2021 , 16:55
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська вчергове з'явилась на публіці. Вона продемонструвала бездоганний образ у темно-синій сукні з асиметричним декольте.

Дружина президента Зеленського у понеділок, 2 серпня, презентувала концепцію святкування Дня Незалежності, виступивши на форумі "Україна 30. Імідж України". Вона опублікувала серію нових фото на офіційній сторінці в інстаграмі.

До теми Зеленська проведе в Києві саміт перших леді та джентльменів перед Днем Незалежності

Образ Олени Зеленської 

Перша леді України постала перед аудиторією у темно-синій сукні-футлярі довжини міді з асиметричним вирізом у зоні декольте. Вона доповнила образ перлинними сережками-підвісками. Look дружини президента був вишуканим та стильним.

Олена Зеленська зібрала волосся в елегантний низький пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Зазначимо, що цього разу перша леді повторила образ. Вона одягала таку саму сукню на урочисту зустріч з нагоди приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", що відбулась 12 вересня 2020 року.


Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської


​Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Елегантні образи першої леді

  • Дружина президента опублікувала портретне фото, на якому позувала в костюмі молочного кольору.
  • Олена Зеленська прибула на засідання Ради безбар'єрності, де постала в шоколадному жакеті та білій футболці.
  • Перша леді України онлайн запустила черговий український аудіогід, для чого обрала діловий стиль – блакитний костюм.
Автор: Марія Касій