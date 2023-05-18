У ніжній вишиванці: Олена Зеленська провела робочу зустріч в Сеулі – фото першої леді

Перша леді України з робочим візитом перебуває в Республіці Корея. Там в Олени Зеленської заплановано кілька зустрічей. Зокрема саме в Сеулі вона відзначає День вишиванки.

Красиву вишиванку Олена одягнула на зустріч з українською діаспорою в Республіці Корея. Хоча там лише приблизно 2 тисячі наших земляків, однак вони стали потужною рушійною силою мітингів, заходів і просвітницької роботи на підтримку України. Усі присутні були в українських вишиванках, що дуже символічно та патріотично.

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Олена Зеленська одягнула вишиванку

Перша леді постала перед публікою у надзвичайно ніжній вишиванці молочного кольору з об'ємними рукавами, що додавали образові вишуканості. Поєднала вбрання з класичними штанами чорного кольору. Талію Олени підкреслив стильний пояс.

Волосся Зеленська зібрала в лаконічну зачіску ззаду, на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. Довершила атуфіт трендовими ланцюжками та мінімалістичними сережками.

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18 травня українці у різних куточках світу відзначають День вишиванки. Сьогодні вулиці багатьох країн яскраві та кольорові завдяки українському святу, яке набуло всесвітнього масштабу.

Українські вишиванки на вулицях Сеула. Дбайливо привезені з дому, спеціально передані близькими, замовлені у місцевих майстрів, старовинні, з історією, і сучасні, які свою історію лише починають.



"У чому ж її "код", про який так часто кажемо? Можливо, в тому, що кожна є неповторною – як і кожна людина. І водночас – поєднує з поколіннями, земляками, однодумцями, країною, домом. Машина часу і простору, втілена в одязі. Щось, завдяки чому ми пам'ятаємо: кожен і кожна з нас – унікальні й важливі. Як візерунок на полотні. А разом ми велика сила і взаємодопомога – у будь-яких випробуваннях, і перемога – над будь-яким нападником", – написала Олена Зеленська.