Наші люди, попри все, вистояли 150 днів, – Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська відкрила Другий саміт перших леді та джентльменів. Вона виступила з потужною промовою.

Перша леді України Олена Зеленська 23 липня відкрила Другий саміт перших леді та джентльменів. Вона виступила перед лідерами країн, знаменитостями та колегами з промовою.

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Олена Зеленська відкрила Другий саміт перших леді та джентльменів

Дружина президента підкреслила, що цей саміт відбувається на 150 день війни – всі ці дні змогли пережити українці.

"Маю честь оголосити про відкриття Другого саміту перших леді та джентльменів. Саміту у древній Софії Київській, нашій столиці, яка об'єднала з іншими столицями – Варшавою, Лондоном, Вашингтоном, Брюсселем. І сьогодні з цих міст, і з багатьох інших міст світу, ми почуємо учасниць і учасників нашого саміту, який відбувається на 150 день повномасштабної війни росії проти України".

Жорстокої війни, яку наші люди вистояли, попри все. 150 днів – скільки всього сталося за цей час. Десятки міст зруйновані, десятки перебувають під постійними артилерійськими обстрілами. 150 днів – це Буча і Маріуполь, фільтраційні табори, через які пройшли сотні тисяч українських жінок і чоловіків, і ще тисячі українських дітей, які були примусово вивезені до росії,

– сказала Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді

Перша леді нагадала про розстрілювання мирних людей, які хотіли врятуватись, чи обстріли будинків. росія забрала багато українських невинних життів, тож Зеленська підсумувала частину промови хвилиною мовчання.

"Всі ви знаєте, скільки віддає наш народ за звільнення своєї землі. Скільки життів, зусиль і здоров'я. В офіційному переліку дітей, які загиблі, на сьогодні – 358 імен. Але це тільки те, що вдалося перевірити і підтвердити. 150 днів – це сотні масових могил на окупованій території. Тільки після звільнення нашої землі ми дізнаємося, скільки там поховано дітей", – додала перша леді.



Олена Зеленська / Скриншот з відео

Олена Зеленська про підтримку та цілі саміту

Перша леді розповіла, що кожен з моторошних 150 днів відчувалась підтримка друзів. Тому сьогодні обговорюватиметься те, що вдалося зробити і що ще буде зроблено з друзями для підтримки країни.

Для відбудови нашого майбутнього, того, про яке ми мріяли перед війною. Війна ще не завершилась, але наше серце б'ється. Б'ється на фронті – сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти чоловікам і жінкам, які пройшли бойові дії. Наслідки війни не повинні отруїти їхнє майбутнє,

– зауважила Олена Зеленська.

"Так само як і життя мільйонів цивільних, які пережили окупацію, знущання від окупантів. Українське серце б'ється в полоні, і ми пам'ятаємо про всіх, для кого ще потрібно відвоювати свободу. Ми маємо міцніше об'єднати світ для того, щоб звільнити їх. Мільйони українських сердець б'ються у страху, що їм не вдасться повернутися додому. Ми маємо подолати цей страх, щоб українські вимушені переселенці змогли жити в Україні, у власному домі, в безпеці".



Перші леді України, Латвії та Литви / Фото з телеграму першої леді

Олена Зеленська згадала тогорічний саміт, порядок денний якого був зовсім іншим. Вона також подякувала кожній першій леді, яка долучилась до підтримки України будь-якими діями.

"Якою б не була війна, ми здатні захистити людей, захистити життя і подолати руїни. Яким би не був перенесений біль, ми зможемо зробити так, щоб дити і знову в житті було місце для дитячих усмішок, щастя та спокою. Запрошуємо до дій разом з нами усіх, хто прагне перемоги людяності над жорстокістю, у першу чергу – над жорстокістю війни", – підсумувала перша леді.