Олена Зеленська вразила образом на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн: фото у блузці кольору хакі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва вранці 2 лютого. Напередодні саміту Україна – ЄС вона зустрілася з Оленою Зеленською. Вони обговорили тему подолання сирітства та перехід до сімейних форм виховання. Образ першої леді не залишився без уваги.

В Україну Урсула фон дер Ляєн приїхала вчетверте після вторгнення Росії, цього разу з Жозепом Боррелем. Олена Зеленська розповіла їй, що Україна як ніколи близька до того, щоб позбутися застарілого радянського явища – дитячих будинків – та знайти прийомну родину для кожної дитини. Усе тому, що за останні кілька місяців 800 українських сімей розпочали консультації щодо можливого усиновлення.

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Розповіла пані фон дер Ляєн, що бути прийомною родиною в Україні зараз важко як ніколи. Для прикладу: 343 прийомні родини, в яких виховується 1 386 дітей, стали переселенцями всередині країни, бо втратили своє житло або не почуваються більше в безпеці. Ще 706 родин з 3 093 дітьми виїхали за кордон. Їм також часто нема куди повертатися… Я не втомлююсь повторювати, що на цій війні ми боремося за основні права людини. А для дитини це право – жити в родині, мати люблячих батьків,

– написала Олена Зеленська в інстаграмі.

До того ж виховання дітей у родинах, а не в сиротинцях – є однією з вимог для вступу України до ЄС. Майже всі країни-сусіди пройшли цей шлях під час набуття членства в Європейському Союзі, а ми маємо пройти цей шлях під час війни.

Образ Зеленської на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн

На робочу зустріч перша леді України прийшла у штанному образі. На ній блузка кольору хакі з коміром бантом та чорні штани по фігурі. Волосся вона традиційно вклала на лівій бік і доповнила look лаконічними золотими сережками-кульками та легким макіяжем.

На початку вони з Урсулою фон дер Ляєн обмінялися теплими обіймами, адже бачаться далеко не вперше.

Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді України