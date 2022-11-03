У блузці та джинсах: Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у Португалії – фото

Перша леді України Олена Зеленська з робочим візитом побувала у Португалії. Там вона зустрілася з українськими біженцями і подякувала команді SOS UCRÂNIA за теплий прийом.

Також Зеленська вкотре показала красивий патріотичний образ. Перша леді продовжує з'являтися у різних країнах світу та розповідати правду про війну в Україні.

Дивіться також Найстрашніше – щодня, – Олена Зеленська розповіла, як Росія вбиває українські сім'ї

Патріотичний look Олени Зеленської

У кожному образові першої леді є патріотичні нотки. Олена Зеленська у Португалії була в блузці ніжно-жовтого кольору та темно-синіх джинсах. Поєднала вбрання з білими кедами. Вона вкотре показала вишуканий стиль. Коротке волосся Олена вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.



Олена Зеленська в Португалії / Фото з телеграму першої леді

У дописі Зеленська розповіла, як Португалія прийняла українських переселенців. Дві з половиною сотні українців приїхали до португальського міста Кашкайш у середині березня. Там вони одразу отримали темний і продуманий прийом.

Умови тут скромні, але є все необхідне. Українські тимчасові переселенці можуть залишатися в центрі доти, доки для них не знайдеться постійне житло. Це забезпечила команда SOS UCRÂNIA під керівництвом мера міста Кашкайш Карлуша Каррейраша,

– розповіла Зеленська.

Перша леді побувала в центрі, познайомилася з працівниками і паном Каррейрашем, подякувала йому та його місту за неймовірну гостинність. А також поспілкувалася з українцями, які в час війни вимушено виїхали з країни.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська зустрілась з колегою Ельке Бюденбендер – дружиною президента Німеччини. Вони розмовляли про відкриття німецько-української школи та надання засобів ППО.