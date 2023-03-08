У синьому костюмі: Олена Зеленська приголомшила елегантністю на форумі Forbes 30/50

Перша леді України виступила на форумі Forbes 30/50 до Міжнародного жіночого дня. Там розповіла, як змінилося життя українських жінок за останній рік і як попри все вони продовжують змінювати світ. А також підкорила публіку елегантним аутфітом.

Форум відбувся в ОАЕ, де Олена Зеленська перебуває зараз з офіційним візитом. Там мала кілька робочих зустрічей, а також розповіла про українських жінок, які вже рік живуть у війні.

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Елегантний образ Олени Зеленської

На форум Forbes 30/50 перша леді приїхала в елегантному костюмі насиченого синього кольору, що складався з широких штанів і піджака. Довершила look коричневим шарфом з синьо-жовтими візерунками. З взуття обрала коричневі туфлі-човники на високих підборах.

Волосся Зеленська акуратно вклала, а на обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж у коричневих тонах.

Олена Зеленська на форумі Forbes 30/50 / Фото з телеграму першої леді

Перша леді України виступила на форумі, розповіла там про життя українських жінок, яке вмить змінилося на боротьбу та смертельний ризик. Зеленська розповіла про загибель надзвичайної української дівчини. Її звали Яна Рихліцька. До вторгнення вона працювала в IT-сфері, після вторгнення – навчилася тактичній медицині й рятувала людей. Десятки, можливо, сотні бійців зобов’язані їй життям. Днями рятувальна автівка Яни потрапила під обстріл під Бахмутом.

Взяла участь у форумі Forbes 30/50 до Міжнародного жіночого дня й розповіла, як змінилося життя українських жінок за останній рік і як попри все вони продовжують змінювати світ. Світ має знати про цей щоденний подвиг і розуміти, якою тяжкою ціною дається зупинення агресії,

– написала Олена Зеленська під відео.

Нагадаємо, напередодні перша леді разом з чоловіком побувала у Львові. Там вони зустрілися з президентом Латвії та відвідали Личаківське кладовище, щоб вшанувати полеглих українських захисників. Для поїздки до Львова Зеленська обрала стильний та строгий look.