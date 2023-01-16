Цієї мети не досягли, – Олена Зеленська розповіла, як українці протистоять залякуванню Росії

Перша леді Олена Зеленська дала інтерв'ю телеканалу CNN. Вона розповіла про те, як українці не дають себе залякати.

Олена Зеленська поспілкувалась з всесвітньо відомим політичним оглядачем та журналістом Фарідом Закарією. Інтерв'ю з першою леді вийшло на телеканалі CNN.

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Перша леді розповіла, як українці не дають себе залякати

Дружина президента розповіла про життя українців під час війни. Адже американські новини здебільшого розповідають про поставки зброї чи ракетні атаки, але не про те, як мирне населення справляється з тривогами та стресом.

Протримавшись майже рік, ми здатні протриматися ще більше. Звісно, ніхто не хоче, щоб це тривало так довго, ми хочемо, щоб усе закінчилося. Але ми можемо триматися,

– поділилась перша леді.

Олена Зеленська погодилась, що основна мета російського терору – залякування. Однак їм не вдалося досягнути цієї мети.

"Одна з цілей, яку вони переслідують, знищуючи інфраструктуру України, це досягнути того, щоб люди сказали: "Ми стомлені, ми більше не хочемо сидіти в темряві, нам холодно, у нас хворіють діти, будь ласка, припиніть це, давайте домовимося, нехай тільки нас не бомбардують". Вони цієї мети не досягли".

Як українські діти переживають війну

Наші діти розрізняють звук, коли летить ракета, коли летить дрон і коли працює наша ППО. Я впевнена, що жодна дитина у світі не має знати подібного. Наші ж діти занадто рано дорослішають, і це, можливо, найскладніше емоційно – бачити дітей з очима дорослої людини,

– розповіла Олена Зеленська.

Перша леді зізналась, що працює над тим, щоб її діти мали емоційну стабільність. Для цього вона підтримує "нормальну" атмосферу в родині. "Мама ходить на роботу, діти вчаться. І це підтримує. Навчання – це те, що тримає вкупі, те, що не дає сісти й скласти руки".

, що у першої леді також вимикають світло. Олена Зеленська розповідала , що в них є генератор, але на дизелі вони стараються економити. Тож дружина президента накупила багато свічок та поставила їх у кожній кімнаті.

Зеленська порадила, що зараз батькам потрібно наголошувати на важливості освіти для дітей. "Варто казати дитині, що в тебе блискуче майбутнє, ти маєш його наближати. І навіть своїм навчанням ти наближаєш перемогу. Бо Україні потрібні розумні, освічені люди, щоб її захищати".

Олена Зеленська дала інтерв'ю CNN: відео