Олена Зеленська поділилась сімейною традицією на Різдво, про яку ніхто не знав

Перша леді України взяла участь у записі різдвяної програми "Ти не один", де розповіла, як святкує з родиною новорічні та різдвяні свята. За її словами, вона любить прикрашати ялинку старими іграшками, які потрапили у спадок від її мами.

Дружина президента України Володимира Зеленського відвідала різдвяну програму, де взяли участь перші зірки українського шоубізнесу. Вони співали колядки та усім відомі хіти 2022 року. Олена Зеленська прийшла у чарівній блакитній сукні від дизайнерки Ельвіри Гасанової. Плаття належить до класичної колекції, декорована комірцем-стійкою та паском. Її образ доповнювали бежеві туфлі-човники, які вона часто обирає для офіційних виходів.

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Різдвяні традиції в Олени Зеленської

У 5-хвилинному ролику пані Олена зустрілась з дітьми, які поділились з нею своїми побажаннями на свята: хтось хоче домашнього улюбленця, хтось – перемоги для України та закінчення війни. Діти – із хору GolDem kids, в якому зібрались школярі з постраждалих від російських загарбників регіонів. Вона зазначила, що у дітей – чудові мрії і вони обов'язково здійсняться.

Зокрема перша леді розповіла, яких традицій зазвичай дотримується її сім'я – двоє нащадків та чоловік Володимир.

Ми завжди з дітьми прикрашаємо оселю, готуємо смачні страви, і в нас є така традиція – ми завжди дістаємо старенькі ялинкові прикраси. У мене є такі ялинкові прикраси, які були ще в моєї мами, коли вона була маленькою. Вони вже не дуже блискучі, але дуже красиві,

– розповіла Олена Зеленська.

"Христос народився, славімо його. Ніхто і ніколи не забере в нас Різдво і наші мрії", – підсумувала вона у музичному фільмі та подарувала дітям яскраві пакунки.

Олена Зеленська у сукні GASANOVA: дивіться фото направо