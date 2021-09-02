Олена Зеленська на робочій зустрічі позувала в чорному костюмі: фото з США

2 вересня 2021 , 15:06
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Джерело:

інстаграм Олени Зеленської

Робочий візит президентського подружжя України в США триває. Перша леді Олена Зеленська для однієї з зустрічей обрала чорний костюм і білу блузку.

Один з днів у Сполучених Штатах Америки в рамках офіційного візиту Олена Зеленська присвятила зустріч із жінками-лідерками Power women.

До теми Рівень жіночої сили неймовірний, – Зеленська в США зустрілась з жінками-лідерками Power women

Образ Олени Зеленської

З успішними жінками перша леді України зустрілася в елегантному костюмі чорного кольору, що складався з піджака та приталеної спідниці. Під піджак Олена одягнула білу блузку з комірцем. Талію жінки підкреслив ремінь в тон костюма. Такий look Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Дружина Володимира Зеленського вклала волосся у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів довершила стриманий і стильний аутфіт мінімалістичними сережками. 


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді


Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Як далі формувати роботу міжнародної платформи, започаткованої на Київському саміті перших леді та джентльменів? Який функціонал першої леді існує у світі? Як конкретно змінюється життя громадян і громадянок нашої країни щодня?

Ці та багато інших питань нам вдалося порушити на зустрічі Power women, учасницею якої мені пощастило стати.

Кожна з жінок, історії успіху яких я сьогодні почула, заслуговує на повагу. Успіху, сповненого також і викликів, з якими всі вони блискуче впоралися. Ось їхні імена:

  • посол Меланн Вервір – виконавча директорка Інституту жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету;
  • Пола Добрянскі – американська дипломатка, державна діячка та експертка із зовнішньої політики;
  • Леслі Вайс – заступниця директора Національної коаліції з питань євразійського єврейства (NCSEJ);
  • Грейс Нельсон – дружина колишнього сенатора від штату Флорида, а нині очільника Національного аерокосмічного агентства Білла Нельсона;
  • Алекса Чопівська – директорка програми "Світова економіка" Аспен Інституту;
  • Мелінда Херінг – заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради;
  • Дженіфер Кляйн – співголова Ради Білого дому з гендерних питань;
  • Рейчел Вогельштейн – старша радниця Білого дому з гендерних питань;
  • Оксана Маркарова – Посол України у США;
  • Джулісса Рейносо – голова апарату першої леді США.

Рада була поділитися власним досвідом із цими сильними жінками. Часто саме такі зустрічі стають підґрунтям для нових спільних ініціатив та єднання.

Автор: Христина Кобак