"Для мене це був іспит, я його склала": Олена Зеленська про історичний візит до США

Перша леді України Олена Зеленська поділилась враженнями після історичного виступу перед Конгресом США та візиту до Америки. Вона розповіла про свою місію та питання, які підіймала.

Олена Зеленська днями відвідала президентське подружжя Байденів і виступила перед Конгресом. У національному телемарафоні вона розповіла про враження від поїздки, повідомляє 24 канал.

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Олена Зеленська про особисті враження від поїздки

Перша леді зізналась, що сподівалась, що зможе розслабитися, коли приїде до Сполучених Штатів. Але все сталось навпаки.

Ситуація протилежна, тому що ти постійно в напрузі – як там. Коли я зійшла з літака, я вже прочитала кілька поганих новин з України. І в мене в телефоні стоять налаштування на повітряну тривогу, я чула її кілька разів. Кожного разу ти думаєш, що там дома, як діти,

– поділилась Олена Зеленська.

"Я з ними не розлучалась вже кілька місяців і зараз це для мене така нетипова ситуація, тому очікую на повернення, дуже хочу побачити їх. Насправді хтось каже, що всередині бурі, не так страшно, як зовні за цим спостерігати".

Також Олена Зеленська розповіла, що була вражена підтримкою з боку Джо Байдена: "Мені було дуже приємно і це була велика честь. Бо перші леді не завжди навіть з президентами приходять до Білого дому, а особливо, коли перша леді одна – таких випадів взагалі, здається, не було. Він мене тепло привітав. У мене одразу з'явилось відчуття, що я приїхала до друзів".

Перша леді про свої завдання в Америці

Олена Зеленська розповіла, які завдання ставила перед собою, і що змогла втілити в життя. На її думку, її почули, й допомога Україні продовжиться.

У мене є свої місії – емоційний вплив. Саме з цією зброєю я маю користуватися, коли спілкуюся з людьми. Це великий успіх, що стільки високопосадовців, поважних людей, зі мною радо зустрічалися, я бачила в очах кожного підтримку і кожен питав, як допомогти. Я дуже надихнулась цим візитом,

– зізналась перша леді.

Дружина президента обговорила й питання психологічного здоров'я: "Ще в Ужгороді я підняла це питання, тому що нам потрібна допомога усіх країн, в яких є досвід. Експертиза в лікуванні ПТСР-синдромів, лікуванні поранених військових, робота з сім'ями, діти – перелік проблем дуже великий. Мені дійсно приємно, що пані Байден не тільки вислухала мене, а взяла ці питання в роботу".

"Мені здається, просити треба те, що тобі потрібно. Всі інші речі – це потім. Нам потрібна зброя, тому я нічого іншого просити не могла. Мені здалося, що я до них достукалась, тому що я говорила з ними не як з високопосадовцями або членами Конгресу. Я говорила до мам, тат, доньок та синів. Мені здається, мене почули", – додала Зеленська.

Дружина президента також зазначила, що бачила та відчувала підтримку від усіх – це зменшувало її хвилювання.

Мені дійсно було приємно, я відчула, що мене підтримували всі, хто був у залі. Коли ти виступаєш на цій сцені перед трибуною, ти не можеш відчути цього повністю. Коли я спустилася з ними привітатися, з ними дійсно було дуже щиро і дуже приємно. Авжеж, неймовірно хвилювалась і я дуже щаслива, що я це зробила. Для мене це був іспит, здається, я його склала,

– сказала перша леді.

Чи змовилися перші леді, обираючи туфлі

На зустрічі в Білому домі взуття Джилл Байден та Олени Зеленської утворили кольори українського прапора. Та дружина президента України зізналась, що домовлятися про одяг – поза протоколом.

"Ми були з нею також здивовані, це був для нас обох приємний сюрприз. Вона, мабуть, знала, що якщо вона одягне щось з наших кольорів, це буде приємно. А я як представниця України, хотіла одягнути українські кольори. Вони хотіли зробити нам приємно".