Нічого не вигадували, – Олена Зеленська про жарти в "Кварталі 95"

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв'ю, в якому розповіла про теперішнє життя, а також поділилася подробицями роботи в "Кварталі 95". Жінка зазначила, що всі політичні жарти були правдивими і те, що її чоловік став об'єктом таких жартів, – нормально.

До того, як Зеленський став президентом, він працював у студії "Квартал 95", де разом із дружиною писав жарти про українських чиновників. Тепер колеги в сценках часто використовують саме його ім'я.

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Гумористичні проєкти першої леді України

У новому статусі Олена продовжує писати сценарії для гумористичних проєктів. Зізнається, що в її компанії є багато телевізійних шоу. Проте не розсекречує, які саме.

Я б не хотіла розповідати про це, оскільки після моїх слів проєкт розглядатимуть як мій. Але це не так. Є матеріали, в яких я продовжую працювати, бо це моя робота,

– додала перша леді.



Олена Зеленська / Фото "Фокусу"

Зеленська про роботу в "Кварталі 95"

Володимир часто глузував з політиків, із занепаду економіки в країні, з того, як потрібно або не варто вимагати допомоги в західних партнерів. Зараз Зеленський став заручником власних жартів.

Перша леді зауважила, вони розуміли, з чого раніше жартували. Люди по-різному можуть сприймати інформацію, яку споживають, і так само критикувати.

"Ми завжди транслювали те, що говорили люди навколо нас. Нічого не вигадували. Це сатира, яка не може бути вигаданою. Зараз Володимир став президентом і об'єктом таких жартів. І це нормально. Я це розумію, він також. Добре, коли жарти смішні. Ми оцінюємо з точки зору гумору, і часто нам здається, що можна було зробити й смішніше", – поділилася Олена Зеленська.