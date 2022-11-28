Зустріч з дружиною Сунака й інтерв'ю історичному радіо: важливий візит Зеленської до Британії

Перша леді України Олена Зеленська приїхала з візитом до Великої Британії. Вона дала інтерв'ю історичній радіостанції та зустрілась з дружиною Ріші Сунака.

Перша леді України Олена Зеленська продовжує працювати на інформаційному фронті. Днями вона відправилась до Великої Британії – там її чекають важливі зустрічі й промови.

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Олена Зеленська дала інтерв'ю історичному радіо

Дружина президента Зеленського розповіла, що дала інтерв'ю історичній радіостанції BBC. Вона нагадала, що під час Другої світової це радіо було не тільки основним джерелом інформації, але й інструментом спротиву. Зокрема, там часто звучали промови Черчилля.

Сьогодні вперше дала інтерв’ю цій історичній радіостанції. Розповіла про сучасну війну, яку веде Україна за свою свободу від загарбника. А от з іншими медіа цього найстарішого мовника світу – телепроєктами, інтернет-майданчиками – ми співпрацюємо з перших днів російського вторгнення,

– поділилась Олена Зеленська.

Перша леді також поспілкувалася з командою української служби BBC та познайомилася з керівництвом корпорації. Вона наголосила, що в боротьбі з ворожою пропагандою важлива підтримка й світових журналістів.

Олена Зеленська зустрілась з журналістами / Фото з телеграму Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілась з дружиною Ріші Сунака

Згодом перша леді України зустрілась з дружиною нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Акшатою Мурті. Вони показались перед публікою поблизу Даунінг-стріт. Згодом Олена Зеленська планує виступити перед парламентарями.



Олена Зеленська з дружиною Сунака / Фото Sky News

Олена Зеленська / Фото Sky News