"День, коли світло перемагає": Олена Зеленська зворушливо привітала з Великоднем
Джерело:Олена Зеленська
16 квітня українці відзначають світле свято Воскресіння Христового. Це день, коли все навколо наповнюється особливою любов'ю, затишком, радістю. З нагоди урочистого свята до українців звернулася перша леді Олена Зеленська.
Ми можемо зустрічати Великдень завдяки захисникам, які щохвилини борються за перемогу України. У час війни великодні дні набувають ще більшої цінності. У свято Пасхи кожен щиро молиться про перемогу та мир для всієї України, щоб всі наші захисники повернулися додому живими та здоровими.
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У цей святковий день до українського народу звернулася перша леді Олена Зеленська. У своїх соцмережах вона опублікувала лаконічний і чуттєвий допис.
"Яким би важким не був шлях,
Які б випробування не поставали на ньому
Для тих, хто не опускає рук
У боротьбі за правду,
Обов'язково настає цей день.
День, коли світло перемагає.
Вітаю всіх, хто святкує сьогодні, із Великоднем!", – написала Олена Зеленська під ілюстрацією.
Ми щиро віримо в те, що світло переможе темряву і всі наші воїни, які зараз на передовій, в лікарнях, у полоні повернуться до своїх рідних. І вже наступний Великдень ми святкуватимемо у переможній Україні.
Нагадаємо, напередодні великодніх свят Олена Зеленська побувала з робочим візитом у Львові. Там відвідала медичні заклади – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Сучасне обладнання туди купили за гроші, які зібрало Посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону.