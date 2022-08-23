"Я бачу український прапор усюди": Зеленська промовисто привітала українців зі святом

Перша леді України Олена Зеленська долучилась до привітань з Днем державного прапора України. За останні пів року вона здійснила чимало візитів до поранених бійців, спілкуючись з дітьми та відвідуючи різні події. І каже, що бачить наш прапор просто всюди.

Олена Зеленська каже, що бачить український прапор у палаті пораненого бійця у львівському шпиталі і в руках у маленької дівчинки, чий тато вже не повернеться з війни. Бачить прапор у вбранні першої леді Литви, коли вона відкриває Український центр, і прапор, у який загорнулася викладачка з окупованого росіянами міста, бо хоче навчати своїх вихованців українською.

Як привітав її чоловік Не визнаємо чужі кольори на своїй землі і небі, – Зеленський привітав українців з Днем Прапора

Зокрема вона згадала момент, коли Джилл Байден зустріла її з синьо-жовтими квітами і як побачила прапор на книжковій полиці у Відні.

Наш прапор нині бачить увесь світ. У його барви вдягаються посадовці та світові зірки, і його ж вивішують на мільйонах домівок звичайні люди, які прихистили українські сім’ї. Синім і жовтим підсвічують історичні будівлі, і ці кольори тепер уже точно увійдуть в історію як кольори свободи та взаємної підтримки. Гостинної землі і, сподіваємося, зовсім скоро – мирного неба,

– написала перша леді України.

Як ще українці вітають зі святом

Зі знаковим днем своїх прихильників вже привітали зірки шоубізнесу: Маша Єфросиніна, ROXOLANA, Оля Цибульська, Катерина Кухар та інші. Вони публікують розкішні кадри з синьо-жовтими прапори і кажуть, що невимовно горді демонструвати його усьому світові.