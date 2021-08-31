Олена Зеленська прибула до США: трендовий образ першої леді в блакитному костюмі

Президентське подружжя вночі 31 серпня прибуло до Сполучених Штатів з робочим візитом. Олена Зеленська на трапі літака продемонструвала стильний аутфіт у блакитному костюмі.

Вночі 31 серпня президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прилетів до Сполучених Штатів. Насичений робочий графік очікує не тільки главу держави, але й першу леді.

До теми Володимир та Олена Зеленські прибули до США: перші фото

Образ Олени Зеленської

На трапі літака перша леді України продемонструвала стильний та елегантний look. Для візиту до США вона обрала костюм блакитно-бірюзового кольору, що складався з нешироких штанів та жакета з блискучими ґудзиками.

Олена Зеленська поєднала вбрання з бежевими туфлями на невисоких підборах, а також доповнила образ золотими сережками-камінцями.

Волосся першої леді було вкладене у вишуканий пучок ззаду. На обличчі дружина президента зробила легкий макіяж, підкресливши очі тінями й тушшю, а губи – нюдовою помадою.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Плани першої леді у США

Олена Зеленська поділилась, що попереду її чекає насичена програма. Усі важливі зустрічі стануть можливістю взаємообміну досвідом США та України. Перша леді розповіла про такі плани:

запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон,

зустріч із жінками Power women,

відкриття "Українського дому",

відвідання музею Голокосту,

робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско,

візит до художньої галереї De Young.

Текст публікації Олени Зеленської

Прибули до США з робочим візитом Володимира.

Попереду – насичена програма: запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття "Українського дому", відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско, візит до художньої галереї De Young та багато іншого.

Кожна подія цих активних днів – можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки "м’якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближчими, а наш зв'язок посилиться.