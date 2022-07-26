Олена Зеленська позувала для американського Vogue: фото першої леді України на обкладинці

Перша леді України Олена Зеленська позувала у фотосесії для американського глянцю Vogue. Також на зйомці був присутній Володимир Зеленський, з яким Олена зображена на декількох кадрах.

Фотографом була культова фотографиня Енні Лейбовіц, а стилісткою – фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас.

Важливо Мій біль, який я несу, – Олена Зеленська зізналася, що для неї найважче у війні

Олена Зеленська знялася для Vogue

У виданні зазначили, що в час війни в Україні перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації.

Це були найжахливіші місяці в моєму житті та житті кожного українця. Чесно кажучи, я не думаю, що хтось знає, як ми справлялися емоційно,

– сказала Зеленська в інтерв'ю.



Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото Vogue

Фотосесія та розмова Олени з журналістами відбулася в Києві. Там перша леді запевнила, що українці не сумніваються в перемозі й саме це те, що допомагає нам рухатися далі.

В інтерв'ю Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також свої мрії про майбутнє України.

Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, як завжди, дуже ніжно розповідав про кохану. Війна лише посилила їхнє кохання.

Олена дійсно моя найкраща подруга. Вона також патріотка і дуже любить Україну. Це правда. І вона чудова мати,

– сказав президент.

Володимир та Олена Зеленські для Vogue / Фото Vogue