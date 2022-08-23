Зеленська показала, як 11-річна Яна з Краматорська вчиться ходити на протезах у США

У червні сім'я Степаненків – мама й донька, які втратили кінцівки на вокзалі в Краматорську – вирушила на протезування у США. 11-річна Яна уже робить свої перші самостійні кроки. Нею захопилася перша леді Олена Зеленська.

У своєму твіттері Олена Зеленська, яка опікується програмою протезування постраждалих українців у США, опублікувала зворушливе відео. На ньому Яна Степаненко з Краматорська ходить на високотехнологічних протезах без підтримки лікарів.

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Олена Зеленська показала перші кроки Яни з Краматорська на протезах

Маленька українка Яна має більше внутрішньої сили, ніж окупанти, які намагались вбити її, обстрілявши вокзал у Краматорську. З кожним днем вона все більш впевнено крокує до нового, щасливого життя,

– прокоментувала Олена Зеленська.

Вона додала, що хоче зустрітися з Яною після завершення її курсу реабілітації – у мирній, вільній Україні.

"Радію за Яну та сподіваюсь, що невдовзі ми зустрінемось у мирній Україні", – написала перша леді України.

Що відомо про 11-річну Яну Степаненко з Краматорська