В своем твиттере Елена Зеленская, которая занимается программой протезирования пострадавших украинцев в США, опубликовала трогательное видео. На нем Яна Степаненко из Краматорска ходит на высокотехнологичных протезах без поддержки врачей.

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Елена Зеленская показала первые шаги Яны из Краматорска на протезах

У маленькой украинки Яни больше внутренней силы, чем в оккупантов, которые пытались убить ее, обстреляв вокзал в Краматорске. С каждым днем она все увереннее шагает к новой, счастливой жизни,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Она добавила, что хочет встретиться с Яной после завершения ее курса реабилитации – в мирной, свободной Украине.

"Радуюсь за Яну и надеюсь, что вскоре мы встретимся в мирной Украине", – написала первая леди Украины.

Что известно об 11-летней Яне Степаненко из Краматорска