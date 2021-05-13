Олена Зеленська поділилась, чи поїде її старша донька навчатись за кордон

Перша леді України Олена Зеленська у телевізійному інтерв'ю з Наталкою Мосейчук розповіла про плани на майбутнє в старшої доньки Олександри. За її словами, дівчина планує залишитись навчатись в Україні.

У телеінтерв'ю Олена Зеленська розповіла, що 16-річна донька Володимира Зеленського вже готується до випуску у школі. Наразі вона щодня змінює свої плани на майбутню професію, тому батьки поки що дали час до кінця травня, аби Олександра вирішила, куди буде вступати.

До слова Олена Зеленська для першого телевізійного інтерв'ю обрала синій костюм і повторила образ: фото

Але на запитання Наталі Мосейчук, чи будуть Володимир та Олена Зеленські віддавати доньку на навчання за кордон, перша леді заявила, що ні.

"В Україні. Всі поїдуть, а ми залишимось", – прокоментувала дружина президента.

Вона також додала, що майже усі однокласними її доньки, скоріше за все, виїдуть навчатись за кордон. "Діти мають можливості, їхні батьки мають можливості..." – додала Зеленська.

в 11 класі київської елітної "Новопечерської школи", яка відкрилася в 2014 році і розташована на території ЖК "Новопечерські Липки". Тут же навчається і її молодший брат Кирило, він навчається у 4 класі. Вартість навчання у цій школі коливається від 10 до 12 тисяч доларів на рік.



Сім'я Олени Зеленської / Особисті фото сім'Ї Зеленських

Як діти звикли до батька-президента?

На запитання Наталі Мосейчук, як діти Володимира Зеленського відреагували на нову "роботу" тата", то Олена зізналась, що Олександра довгий час протестувала. Їй досі складно гуляти в присутності охорони, а також вона часто дорікає батькам, що вона не обирала собі таке життя і вона не хоче цього всього.

Натомість молодший Кирило – щасливий, а його батько – йому найкращий друг.

Що відомо про сім'ю Зеленських?