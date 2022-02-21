Олена Зеленська побувала на заході в смарагдовому костюмі: фото елегантного образу

Перша леді України Олена Зеленська побувала на відкритому діалозі з молоддю. Вона обрала для заходу смарагдову спідницю та жакет.

Дружина президента Зеленського завжди наголошує на важливості ментального здоров'я. Днями вона побувала на відкритому діалозі "Турбота про ментальне здоров'я".

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Олена Зеленська спілкувалась з міжнародними та вітчизняними експертами, представниками держави та молоді.

"Бо ментальне здоров'я – це не коли немає стресів зовсім (такого не буває), а коли людина підготовлена, щоб їм протистояти, і відчуває підтримку суспільства", – зауважила перша леді.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента постала перед камерами в елегантному аутфіті. Вона приміряла смарагдову спідницю довжини міді та жакет з комірцями. Талію перша леді підкреслила широким поясом.

Олена Зеленська поєднала вбрання з чорно-білими туфлями та доповнила образ круглими сережками з камінцями.

Перша леді зібрала волосся в лаконічний пучок. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі коричневими тінями й нафарбувавши губи рожевою помадою.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської