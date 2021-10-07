Олена Зеленська обрала пальто винного кольору для церемонії в Бабиному Яру

У середу, 6 жовтня, відбулись пам'ятні заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. До них долучилося президентське подружжя. На скорботну церемонію в Києві Олена Зеленська одягла вбрання винного кольору.

Офіційний захід відбувся в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр" за участі подружжя Зеленських, дипломатів і духовенства. Гості церемонії відкрили інсталяцію "Кристалічна стіна плачу" та побували в синагозі "Місце для роздумів". Примітно, що для публічного виходу перша леді Олена Зеленська підібрала дуже доречний аутфіт.

Не пропустіть Тіна Кароль вшанувала жертв трагедії у Бабиному Яру: фото

Образ Олени Зеленської на пам'ятній церемонії в "Бабиному Яру"

Дружина президента з'явилась у довгому двобортному пальті винного кольору. Прямий силует вона довершила чорним поясом з золотистою пряжкою.

У тон до верхнього одягу Олена Зеленська підібрала кофтинку. Цей ансамбль вдало поєднувався з чорними чоботами і трендовою сумкою-багетом. Фінальною деталлю образу стала біла стрічка, як символ пам'яті про жертв масових розстрілів у Бабиному Яру.

Перша леді подбала про елегантну укладку з боковим проділом і легкий макіяж, що виділив очі. З аксесуарів на ній лише масивні золоті сережки.

Олена та Володимир Зеленські на церемонії в "Бабиному Яру" / Фото Офіс Президента України

Олена та Володимир Зеленські на церемонії в "Бабиному Яру" / Фото Офіс Президента України