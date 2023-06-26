У сукні з вирізом і на шпильках: Олена Зеленська знялася для обкладинки іспанського видання

Перша леді знялася для популярної іспанської газети El Mundo. Олена Зеленська зачарувала лаконічним образом у чорній сукні з вирізом та туфлях-човниках на шпильці.

Дружина президента України також дала інтерв'ю цьому виданню. Раніше Зеленська у білій вишиванці відвідала Ізраїль.

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Тепер перша леді знялася у стильній фотосесії для видання El Mundo. В своєму Інстаграмі вона показала деякі знімки з фотосету.

Перед камерами Олена Зеленська постала у чорній сукні міді з довгими рукавами і невеликим вирізом у зоні декольте. Образ перша леді доповнила білими туфлями-човниками на шпильках.



Олена Зеленська у газеті El Mundo / Фото з її інстаграму

Зеленська також вклала волосся у локони, зробила ніжний макіяж і надягла лаконічні сережки.

Перша леді дала невелике інтерв’ю для газети. У ньому вона розповіла про війну в Україні.

Україна відстоює зараз не тільки свої життя, а й свої цінності, спільні з усім нормальним людством, право кожного жити вільним і захищеним у своїй країні. Тим часом російське суспільство рухається в інший бік,

– заявила Зеленська.



Олена Зеленська у газеті El Mundo / Фото з її інстаграму

За її словами, Україна йде до європейської толерантності щодо всіх своїх громадян. Це повільна трансформація, але вона відбувається.

"Ми приймаємо, що люди – різні: в їхніх національностях, уподобаннях, ідентичностях, самовираженні, – і мають право на це. Нападник (Росія – 24 Канал) не допускає про це думки", – додала вона.

До слова, на початку червня Олена Зеленська зустрілася з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який прибув до України. Дружина президента обрала для офіційної зустрічі ефектний яскравий костюм, який доповнила гострими туфлями.