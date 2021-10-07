Олена Зеленська в карамельному костюмі провела екскурсію першій леді Німеччини: фото

У четвер, 7 жовтня, відбулась неформальна зустріч Олени Зеленської з першою леді Німеччини. Дружина українського президента показала колезі Софійський собор. Фото з екскурсії дивіться нижче.

Дружина Володимира Зеленського влаштувала гостинний прийом пані Ельке Бюденбендер – першій леді Німеччини, яка вперше прибула в Україну з чоловіком. Вона познайомила її з серцем нашої столиці – Софією Київською.

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Цю екскурсію Олена Зеленська організувала неспроста. Річ у тому, що дружина Штайнмаєра не змогла прилетіти до Києва на саміт перших леді та джентльменів, який відбувався в Софійському соборі. Вона була присутня онлайн. Завдяки першій леді України пані Ельке все ж побачила святиню на власні очі.

Місця часто об'єднують людей. І Софія, безперечно, таке місце,

– зазначила Зеленська.

Після екскурсії дружини президентів провели робочу зустріч. Вони обговорили співпрацю в межах платформи "м'якої сили" і запланували "ще одну цікаву подію", яку розсекретять згодом.

Олена Зеленська з першою леді Німеччини / Фото з інстаграму першої леді України

Образ Олени Зеленської на екскурсії в Києві

в Україну президентське подружжя Німеччини приїхало задля участі в заході до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Скорботна церемонія відбулась у Меморіальному центрі Голокосту в Києві.

Перша леді України сколихнула мережу новим осіннім виходом. Для появи у Софії Київській вона обрала карамельний костюм – широку спідницю за коліна та жакет з візерунком на рукавах. Через глибокий V-подібний виріз Олена Зеленська одягла чорну водолазку.

Олена Зеленська на екскурсії в Софії Київській / Фото з інстаграму першої леді України

Її аутфіт продуманий до дрібниць! Стильні лофери фантастично поєдналися з сумкою-багетом, котра стала одним з головних трендів 2021 року. На шиї Олена Зеленська зав'язала хустинку з принтом – бездоганна деталь!

Стилісти подбали про фірмову укладку для дружини президента і легкий макіяж з акцентом на очі. З прикрас на ній лише лаконічні золоті сережки.

Олена Зеленська на екскурсії в Софії Київській / Фото з інстаграму першої леді України