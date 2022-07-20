Олена Зеленська і Джилл Байден обрали взуття у кольорах українського прапора: фото перших леді

Вчора, 19 липня, Олена Зеленська зустрілась з подружжям Байденів у Білому домі. Перші леді обрали ніжні вбрання, а взуття – у колір українського прапора.

Нещодавно перша леді України Олена Зеленська вирушила до США. 19 липня її прийняли у Білому домі – вона зустрілась з Джо і Джилл Байденами.

Зверніть увагу Байдени зустрілися з Оленою Зеленською у Білому домі

Олена Зеленська і Джилл Байден обрали туфлі у колір прапора

З нагоди зустрічі перші леді зробили спільне фото. Найбільшу увагу користувачів привернули не просто образи, але й взуття. Так, Олена Зеленська обрала туфлі блакитного кольору, а Джилл Байден – жовтого. Разом вони утворили кольори українського прапора. Невідомо, чи перші леді обрали це взуття зумисне.



Туфлі перших леді / Фото з фейсбуку Олени Зеленської



Олена Зеленська з Байденами / Фото з інстаграму першої леді

Образи перших леді

Для зустрічі з президентським подружжям Олена Зеленська обрала молочний костюм від бренду LITKOVSKA, що складався зі спідниці міді та довгого жакета. Перша леді України вклала волосся пишними локонами та підкреслила риси обличчя макіяжем.



Байдени і Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Джилл Байден натомість обрала сукню з квітковим принтом Oscar de la Renta, в якій з'являлась на публіці й раніше.