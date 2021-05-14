Олена Шоптенко зачарувала ніжним образом у легкій сукні: фото

Українська танцівниця Олена Шоптенко замилувала мережу новим романтичним фото. Вона граціозно постала перед камерою у довгій легкій сукні з принтом.

Народна улюблениця Олена Шоптенко оприлюднила фото з атмосферної фотосесії. Вона не часто тішить шанувальників новими кадрами, тому світлина дуже сподобалася 295-тисячній аудиторії підписників на сторінці хореографині в інстаграмі.

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Романтичний look Олени Шоптенко

Для фотосесії у красивій локації Олена обрала дуже ніжне та жіночне вбрання. Шоптенко постала перед камерою на сходах, одягнувши довгу легку сукню сірого кольору з білим принтом. Вбрання мало довгі рукави та було без декольте. Особливого шарму додало те, що з одного боку асиметрично сукня була темно-синьою та мала бантик на плечі.

Волосся хореографиня вклала у легкі локони та забрала назад. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих тонах.

"Закликаю сонце", – написала танцівниця в публікації.



Ніжний образ Олени Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Прихильники знаменитості не залишили допис без уваги. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу Олени.