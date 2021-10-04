Олена Шоптенко взяла сина на "Танці з зірками": зірка розповіла, як реагував малюк
Джерело:інстаграм Олени Шоптенко
Українська танцівниця та головна хореографиня шоу "Танці з зірками" в один з робочих днів взяла на студію свого сина. Вона розповіла, що малюк найбільше зацікавився кубком переможця та партнеркою MELOVIN.
Українська танцівниця Олена Шоптенко стала головною хореографинею нового сезону шоу "Танці з зірками". Тому вона багато часу присвячує проєкту та його учасникам. Ймовірно, 3-річний син знаменитості часто сумує за зірковою матусею.
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Син Олени Шоптенко прийшов на "Танці з зірками"
Днями танцівниця поділилась, що син Олексій попросив її піти разом на роботу. Олена Шоптенко не змогла відмовити синові та взяла його на генеральну репетицію одного з випусків.
Перше, що він запитав: "Мама, відведи мене туди, де танцюють",
– поділилась хореографиня.
Зірка зізналась, що найбільше малюка вразив великий кубок "Танців з зірками", а також партнерка MELOVIN, одягнена у костюм далматинця. За словами Олени Шоптенко, Олексій назвав дівчину "білим звіром" та згодом шукав у павільйоні.
Хореографиня додала, що танці не надто захопили її сина. Однак вона відчула, що хлопчик точно має тягу до прекрасного.
Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму Олени Шоптенко
Шанувальники танцівниці прокоментували нове та рідкісне фото з сином:
- "Ви і є найкращий приклад для сина";
- "Як це мило. Перша ознака того, що дитина буде танцювати";
- "Круто";
- "О, у вашого сина чудовий смак";
- "Танець Круелли з "далматинцем" і нам дуже сподобався".
Текст публікації Олени Шоптенко
"Мама, візьми мене з собою на роботу!" – такі приємні слова від сина!
Мій АА вчора приходив на генпрогін "Танці з зірками", і перше, що він запитав: "Мама, відведи мене туди, де танцюють".
Найсильніші враження викликав кубок "Танців із зірками" та учасниця в костюмі далматинця з "Круелли", яку він прозвав "білим звіром" і потім шукав по всьому павільйону.
Самі танці АА не надто вразили, але тяга до прекрасного у нього точно є.
У такі моменти хочеться бути найкращим прикладом для своєї дитини!