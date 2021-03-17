Олена Шоптенко вразила стильним образом у смарагдовій сукні: розкішні фото

Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко часто ділиться з прихильниками новими фото. Днями зірка оприлюднила розкішний кадр, де постала у пишній смарагдовій сукні.

Переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко на особистій сторінці оприлюднила нове фото. Танцівниця вразила стилем у новому аутфіті, що підійде кожній.

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Образ Олени Шоптенко

Українська знаменитість постала перед камерою в асиметричній смарагдовій сукні з пишними рюшами та недовгими рукавами. Таке вбрання бездоганно підійде як для повсякденної прогулянки, так і для світського виходу.

Сукню Олена Шоптенко поєднала з яскраво-коричневими черевиками на шнурівці та високих підборах. Стильний аутфіт зірка доповнила цегляною шкіряною сумкою.

Хореографиня розпустила волосся та вклала його пишними хвилями. На обличчі вона зробила легкий макіяж, акцентуючи на натуральній красі. Олена Шоптенко злегка підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала бежевою матовою помадою.

Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця. Тому вбираємося,

– підписала фото Олена Шоптенко.

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Шанувальники поділились враженнями від нового look знаменитості: