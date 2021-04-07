Олена Шоптенко вперше розповіла про смерть матері

Українська танцівниця Олена Шоптенко втратила рідну маму 20 травня 2020 року. У відвертому інтерв'ю зірка розповіла, що її матуся важко хворіла останні 10 років.

Успішна українська хореографиня Олена Шоптенко часто приховує особисте життя та не розповідає про його деталі. Однак нещодавно у відвертому інтерв'ю зірка вперше поділилась зізнанням про смерть матері Тетяни Василівни.

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Олена Шоптенко про смерть матері

Танцівниця розповіла, що її мама довго хворіла, але нікому не зізнавалась про це. Коли ж стан здоров'я Тетяни Василівни ускладнився, було вже надто пізно.

"Вона тримала в таємниці, не хотіла нікого вантажити. Як шкода, що вона це робила. Як шкода. Вона хворіла 10 років на лімфолейкоз – це захворювання крові. Але потім хвороба переросла в лімфому. Вона побачила це і сказала: "Ну все, мені кінець". Це був пекельний період. Ми намагалися лікувати, але це все не допомагало", – приголомшила Олена Шоптенко.

Хореографиня додала, що довго думала про те, що подарувати матусі на день народження. Та потім вирішила влаштувати подарувати їй сімейну фотосесію на 70-річчя.

Це була наша остання фотосесія, тому що буквально за два з половиною місяці мами не стало. Вона просто згоріла на очах. 20 травня її не стало. Зібраність моя, якій вона мене вчила, мені дуже сильно допомогла,

– повідомила хореографиня.

Олена Шоптенко додала, що її мама завжди приховувала емоції та почуття. Цей характер перейняла й сама танцівниця. "Мама – головна людина в моєму житті. Завдяки їй я маю те, що маю", – наголосила знаменитість.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про маму Шоптенко