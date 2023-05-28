"Найкраще привітання": Олена Шоптенко зачарувала чуттєвим танцем на вулицях Києва – відео

Українська хореографиня Олена Шоптенко доволі незвично привітала Київ з Днем міста. Зірка станцювала просто на вулицях Києва і показала неймовірне відео.

У День міста, який святкують в останню неділю травня, Шоптенко присвятила українській столиці чуттєвий танець. Шанувальники зірки були просто в захваті.

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Танцівниця показала гарну хореографічну постановку з елементами народного танцю на тлі знакових місць у Києві, зокрема на Софіївській площі, Майдані Незалежності, Пішохідному мості, біля фунікулера та інших туристичних локацій.

Олена Шоптенко зізнається, що Київ займає особливе місце у її серці, адже саму тут вона народилася, виросла та побудувала кар'єру.

Місто, в якому я народилася, виросла, прожила все життя та хочу зустріти старість. З днем народження, мій рідний Києве!,

– написала Шоптенко.

Шанувальники зірки просто у захваті. У коментарях вони подякували Олені за цей танець та долучилися до привітань:

"Це найкраще привітання. Дякую тобі".

"Як круто".

"Неймовірна краса. Дякую".

"Дуже гарно".

"З днем Києва.

"Яке гарне привітання!".

Додамо, що привітали українську столицю зі святом й інші українські зірки – Катерина Осадча, Джамала, Леся Нікітюк та інші знаменитості присвятили теплі слова Києву. Адже саме 28 травня, "серцю" України виповнилося 1541 рік. Артисти згадали про найщасливіші моменти життя, які їм подарувала столиця України, та показали фото з Києва.

Вночі росіяни теж вирішили "привітати" Київ з Днем міста та вчинили цинічну атаку дронами на столицю. Це була наймасованіша атака БпЛА з початку повномасштабного вторгнення. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Вранці Повітряні Сили повідомили, що уночі росіяни випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди", українські захисники знищили 52 ворожих БпЛА.