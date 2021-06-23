Олена Шоптенко стала головним хореографом "Танців з зірками"

Хореографиня поділилася, що цього року не вийде на паркет "Танців з зірками". Вона працює над проєктом у новій ролі та готує для глядачів неперевершені шоу.

Читайте також Настрій псують люди, – Олена Шоптенко назвала свої секрети бадьорості та позитиву

Прямі ефіри "Танців з зірками" розпочнуться вже цієї осені. Творці проєкту зазначають, що здивують глядачів новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. Над новим сезоном працює величезна команда професіоналів.

Нещодавно оголосили, що головним креативним продюсером цього року буде режисер-постановник Олена Коляденко. А ось її колега Олена Шоптенко долучилася до команди як головний хореограф.

Олена Шоптенко про "Танці з зірками"

Шоптенко зізналася, що їй дуже приємно працювати з Оленою Коляденко: "Це нереальний досвід, професійне зростання".

Останні два сезони танцівниця була учасницею шоу й тепер рада повернутися вже в новому статусі, щоб реалізувати з командою свої креативні ідеї.

"Можу сказати, що в новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийдуть нові талановиті танцівники, які вразять всю країну", – запевнила Олена.