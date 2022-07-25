Ліки не діяли, – Олена Мозгова розповіла про хворобу, через яку прощалася з життям

Минулого року в продюсерки Олени Мозгової діагностували хворобу Лайма. Тривалий час ліки не допомагали, жінка вже прощалася з життям. Лише донька Соломія дала їй сили рухатися далі.

Олена опублікувала фото світанку, який міг стати для неї останнім. Рік тому вона страждала через неймовірні болі, які принесла хвороба Лайма і які не могли втамувати жодні знеболювальні.

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Олена Мозгова про хворобу Лайма

Постійний біль доводив Олену до думок про закінчення життя. Тієї ночі, що зображена на фото, їй було особливо погано. Не могла сидіти, стояти, лише ходила кімнатою, вдивлялася у пейзаж і рахувала хвилини, коли можна буде прийняти знеболювальне, яке діяло максимум двадцять хвилин. А потім все починалося знову. До життя Олену повернула донька Соломія.

це інфекційне захворювання, що характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, часто переростає в хронічну. Інфекція потрапляє в організм людини через кліща.

"Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми. Але завдяки Солі не стали. У той момент, коли було вже нестерпно, я подивилась на свою сплячу красуню та зрозуміла, що поки вона без мене не виживе у цьому світі, я маю знайти в собі сили жити хоча б заради неї", – поділилася Олена.

І я таки знайшла ті сили. Через декілька днів моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатися. Лікування подіяло і біль поступово відступала,

– зізналася Мозгова.

Продюсерка знає, що багатьом людям зараз дуже важко з різних причин, вони не бачать сенсу жити далі. Але за темрявою завжди настає світанок. І, не дивлячись на всі страшні події, які зараз відбуваються, все одно в житті є прекрасне. Потрібно просто пошукати, озирнутись, придивитись.



Світанок, який сфотографувала Олена Мозгова / Фото з фейсбуку продюсерки

Нагадаємо, про хворобу Лайма Олена Мозгова вперше розповіла в серпні минулого року. Спочатку Олена думала, що має грижу, оскільки її турбували сильні болі в спині. Але після повного обстеження лікарі встановили діагноз. Жінку мучило інфекційне захворювання, яке переносять кліщі.