Елена опубликовала фото рассвета, которое могло стать для нее последним. Год назад она страдала из-за невероятных болей, которые принесла болезнь Лайма и которые не могли утолить никакие обезболивающие.

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Елена Мозговая о болезни Лайма

Постоянная боль доводила Елену до мыслей об окончании жизни. В ту ночь, изображенную на фото, ей было особенно плохо. Не могла сидеть, стоять, только ходила по комнате, всматривалась в пейзаж и считала минуты, когда можно будет принять обезболивающее, действовавшее максимум двадцать минут. А потом все начиналось снова. К жизни Елену вернула дочь Соломия.

Болезнь Лайма или боррелиоз – это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кожи, нервной системы, сердца, часто перерастающей в хроническую. Инфекция попадает в организм человека через клеща.

"Эта ночь и рассвет на фото могли стать последними. Но благодаря Соли не стали. В тот момент, когда было уже невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока она без меня не выживет в этом мире, я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее", – поделилась Елена.

И я таки нашла эти силы. Через несколько дней мое парализованное лицо понемногу стало меня слушаться. Лечение подействовало и боль постепенно отступала,

– призналась Мозгова.

Продюсер знает, что многим людям сейчас очень тяжело по разным причинам, они не видят смысла жить дальше. Но за тьмой всегда наступает рассвет. И, несмотря на все страшные события, которые сейчас происходят, все равно в жизни есть прекрасное. Надо просто поискать, оглядеться, присмотреться.



Рассвет, который сфотографировала Елена Мозговая / Фото из фейсбука продюсерки

Напомним, о болезни Лайма Елена Мозговая впервые рассказала в августе прошлого года. Сначала Елена думала, что у него есть грыжа, поскольку ее беспокоили сильные боли в спине. Но после полного обследования врачи установили диагноз. Женщину мучило инфекционное заболевание, которое переносят клещи.