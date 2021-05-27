Олена Кравець розповіла про стосунки з кумою Зеленською

До президенства Володимира Зеленського його дружина Олена була сценаристкою "Кварталу 95" й тісно спілкувалася з акторкою студії Оленою Кравець. Зараз жінки бачаться рідко, однак продовжують підтримувати одна одну.

Зв'язок між сім'ями Володимира Зеленського та Олени Кравець не зник. Чоловік акторки хрестив доньку президентського подружжя Олександру, якій зараз 16 років. Тому Кравець і Зеленська не просто подруги, а й куми.

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Відтоді як Олена Зеленська стала першою леді України, обов'язків у неї побільшало, однак вона в курсі особистого життя та кар'єрних злетів подруги.

Я розумію, що вона стежить за змінами у нашому житті, і в моєму особисто. Дуже приємно, що ми не перестали бути близькими людьми. І, як я це називаю, ми тримаємо одна одну за руку,

– поділилася Олена Кравець.

Додамо, знаменитість не вперше висловлюється про стосунки з сім'єю Володимира Зеленського. У березні минулого року вона розповідала, що захоплюється Оленою Зеленською, яка "виступає на світовій арені".

"Вона дуже гідно, по жіночому сильно транслює себе. Мені подобається. Вона не протирічить собі, нічого з себе не вдає, вона така і є. Колись я казала їй, що не змогла б так", – зізнавалася Кравець.