Олена Кравець показала святкування першого ювілею дітей-двійнят: яскраві знімки

Українська ведуча та акторка Олена Кравець вчора, 19 липня, відсвяткувала 5-річчя своїх молодших дітей. На день народження вона запросила аніматорів, підготувала костюми та великий торт.

19 липня малюкам української акторки та ведучої Олени Кравець виповнилося 5 років. Двійнята Катерина та Іван пишно відсвяткували свій перший ювілей.

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Святкування 5-річчя дітей Олени Кравець

Зіркова матуся влаштувала для своїх найдорожчих справжнє свято. Спочатку вона показала великий білосніжний торт, прикрашений фруктами.



Святкування 5-річчя дітей Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Також Олена Кравець підготувала багато великих повітряних кульок – не тільки звичайних, а й у формі маски Бетмена та ляльок. На святкування запросили аніматорів, які розважали двійнят. На обличчі Каті та Івана сяяли усмішки, схоже, діти були по-справжньому задоволені своїм днем народження.



Святкування 5-річчя дітей Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Двійнята для свята одягалися в спеціальні костюми. Катя приміряла бузкову сукню з крилами метелика, а Іван позував перед камерою у формі улюбленого героя мультфільму.



Святкування 5-річчя дітей Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз