Олексія Вертинського виписали з лікарні після важкої операції на серці: "Проходимо реабілітацію"

Популярний український актор Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці. Донька чоловіка повідомила, що його вже виписали з лікарні. Зараз Олексій проходить реабілітацію.

Після першої операції в Олексія виникло ускладнення, через що знову довелося лягти на операційний стіл. На повторну операцію кошти збирали шанувальники. На щастя, вона пройшла вдало й актора вже виписали з лікарні.

До теми Олексій Вертинський переніс операцію на серці: за скільки годин фани зібрали гроші на лікування

Олексія Вертинського виписали з лікарні

Про це повідомила його донька Ксенія Вертинська на офіційній сторінці в інстаграмі. Дівчина опублікувала фото з батьком, на якому обоє зображені неймовірно щасливими.

З радістю повідомляю, що тата виписали, і тепер ми проходимо реабілітацію. Дякуємо всім за теплі слова підтримки та побажання одужання. Яке щастя знати, що коли трапляється біда, ти не залишаєшся з нею наодинці. Обіймаю кожного,

– написала Ксенія Вертинська під сімейним знімком.



Олексій Вертинський з донькою та внучкою / Фото з інстаграму Ксенії Вертинської

У коментарях прихильники Вертинського вітають його та бажають швидкого одужання.

"Вітання вам усім! Та найшвидшого одужання моєму улюбленому акторові!"

"Прекрасна новина! Вітаємо вас усіх!"

"Легкого відновлення улюбленому акторові! Нехай все минеться і все буде добре!"

"Найскорішого відновлення! Любов зцілює, ви всі разом і це чудово!"

"Швидкого одужання, Олексію".

"Дуже добре! Дуже сильно рада за вас! Від щирого серця бажаю міцного здоров'я і нехай Господь благословить вас і береже!"

"Нехай вас Бог збереже! Благословенного дня!"

"Швидкого одужання та міцного здоров'я на довгії літа!"

Зазначимо, саме Ксенія зверталася до шанувальників батька по допомогу. Оскільки більшість акторських проєктів зараз зупинені, сім'я не мала змоги самостійно оплатити лікування. Акторка оголосила про збір коштів і вже через 10 годин закрила його, адже фанати батька надіслали гроші, яких вистачило і на операцію, і на реабілітацію. Тепер Вертинський перебуває разом з рідними, відновлюється після хірургічного втручання.