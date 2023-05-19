Український ютубер Олексій Дурнєв відреагував на перший за 4 роки рейс з Москви у Грузію. Він не розуміє, як влада дозволила російським авіакомпаніям здійснювати прямі рейси та приймати окупантів як туристів.
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Реакція Олексія Дурнєва на рейс з Москви у Грузії
Я не розумію, як таке може бути. Росія двічі нападала на Грузію, анексувала територію. У мене прям є знайомі, які були там під час військових дій 2008 року. Як вони (росіяни, – 24 Канал) за 50 кілометрів зупинились від Тбілісі, і погрожували. Пам'ятаєте той момент, коли Саакашвілі свою краватку там їв, настільки хвилювався. І ось тепер, грузини, я не розумію, що відбувається. Чомусь дозволяють росіянам літати до себе, приймають їх,
– висловився Олексій Дурнєв.
Тут слід наголосити, що грузинський народ належно зустрів російських туристів-окупантів – зібрався на мітинг біля аеропорту, скандував "Российский воздушний корабль, іді на х*й" і співав гімн Грузії.
- Важливо, що 10 травня російський диктатор Владімір Путін підписав указ про скасування візового режиму з Грузією.
- 15 травня країна видала перший дозвіл російській авіакомпанії Azimuth Airlines на прямі авіарейси. Після цього грузини вийшли на протести, а влада почала виправдовуватись, що нібито робить це "заради миру, єдності і світової консолідація для нового і справедливого порядку".
- До речі, в Україні відреагували на відновлення рейсів між Грузією та Росією. Андрій Єрмак, керівник ОП, написав, що історія завжди пам'ятатиме тих, хто вдавав, що не помічає звірств, геноциду і нацизму. Водночас він відзначив, що грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною.