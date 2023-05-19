Український ютубер Олексій Дурнєв відреагував на перший за 4 роки рейс з Москви у Грузію. Він не розуміє, як влада дозволила російським авіакомпаніям здійснювати прямі рейси та приймати окупантів як туристів.

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Реакція Олексія Дурнєва на рейс з Москви у Грузії

Я не розумію, як таке може бути. Росія двічі нападала на Грузію, анексувала територію. У мене прям є знайомі, які були там під час військових дій 2008 року. Як вони (росіяни, – 24 Канал) за 50 кілометрів зупинились від Тбілісі, і погрожували. Пам'ятаєте той момент, коли Саакашвілі свою краватку там їв, настільки хвилювався. І ось тепер, грузини, я не розумію, що відбувається. Чомусь дозволяють росіянам літати до себе, приймають їх,

– висловився Олексій Дурнєв.

Тут слід наголосити, що грузинський народ належно зустрів російських туристів-окупантів – зібрався на мітинг біля аеропорту, скандував "Российский воздушний корабль, іді на х*й" і співав гімн Грузії.