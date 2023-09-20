Єдина справжня причина, – Арестович відповів, чому розлучився з першою і другою дружиною

Олексій Арестович двічі розлучався – його перші шлюби не склалися. Він вперше розповів, що саме стало причиною та як до цього причетні діти.

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що є "єдина справжня причина розлучень", яка діє для всіх. Ця причина стала на заваді двом шлюбам Арестовича.

До слова Тарас Цимбалюк назвав причину розлучення з Тіною Антоненко: "Поширена проблема серед пар"

Чому шлюби Арестовича розпалися

У мене є теорія, яка полягає в тому, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім. Це єдина справжня причина розлучень. Є стартові причини: подружня зрада, або фінанси, або скандали. Але насправді – це різні світи,

– вважає ексрадник.

На думку Арестовича, різне майбутнє проявляється найбільше у вихованні дітей. Бо саме діти є майбутнім, яким живуть батьки. У нього з колишніми дружинами теж виникали розбіжності щодо виховання нащадків.

"Я їх узагалі не виховую. Я їм дозволяю геть усе практично. Дитина сама здатна зупинитися. Мої діти були дуже пещені до п'яти років десь, вони мали все, що завгодно, усі бажання виконувалися. І в шість-сім років вони припиняли цим цікавитися", – сказав Арестович.

Олексій вирішував розлучатися ще тоді, коли мав почуття до своїх дружин. Але розумів, що спільного майбутнього немає.

Я просто розумів, що не варто жити разом, тому що ми руйнуємо одне одного, і це впливає на дитину. Я розлучався, коли в мене були почуття щодо цих жінок. Я просто розумів, що далі не треба, буде гірше,

– висловився Арестович.

Інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео онлайн

Особисте життя Арестовича