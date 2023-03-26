Солістка гурту KAZKA розповіла, як познайомилася з бойфрендом: "Не кохання з першого погляду"

Солістка українського гурту KAZKA не часто говорить про особисте життя, але й не приховує, що має нові стосунки. Олександра Зарицька живе разом музикантом та motion-дизайнером на ім'я Павло. Тепер вона поділилася подробицями їхнього знайомства.

В інтерв'ю Олександра зізналася, що знайома з Пашею вже багато років. Нещодавно Зарицька відсвяткувала з бойфрендом Новий рік та показала рідкісні романтичні фото.

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До стосунків вони іноді зустрічалися у компаніях спільних друзів та по роботі. Але романтичні почуття між ними виникли не одразу.

"Стали парою і почали жити разом незадовго до початку повномасштабної війни. Це зовсім не історія про кохання з першого погляду", – сказала Зарицька.



Олександра Зарицька з хлопцем / Фото JetSetter

Дівчина не приховує, що це її перші серйозні стосунки. До зустрічі з Павлом вона не вірила, що почуття можуть бути взаємними.

Думаю, з ним я зрозуміла, що стосунки – це не тільки про розбите серце і вічну трагедію. Це про щастя бути вдвох, розуміти один одного, чути, слухати, іноді ставити інтереси іншої людини вище за свої,

– наголошує зірка.

Окрім творчості, у Олександри з Павлом багато й інших спільних інтересів. Вони обидва ігромани і люблять проводити час за грою на приставці. Також закохані обожнюють дивитися разом фільми та серіали.



Зарицька з хлопцем / Фото JetSetter

"А ще граємо з нашими собаками, французькими бульдогами Еффі та Ейвою. Останню ми допомогли евакуювати під час війни і не змогли попрощатися. Ось такі у нас спокійні домашні розваги", – додала Зарицька.

Нещодавно лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше зізналась, що задумується про весілля, але планувати його хоче після перемоги. Артистка також сказала, що першим у коханні зізнався саме Павло. "Минув деякий час, і я зрозуміла, що я реально його кохаю, і що треба якось облаштовувати життя", – додала вона.