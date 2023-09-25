У 14 річницю весілля: дружина Олександра Усика замилувала мережу рідкісними фото з чоловіком

Зіркове подружжя Олександра та Катерини Усиків святкує 14 річницю весілля. У цей день дружина українського боксера поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами з чоловіком.

Що цікаво, чотирнадцяту річницю весілля ще називають агатовою. На честь цього свята подружжю заведено дарувати коштовності, вироблені з напівдорогоцінного каміння.

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Олександр Усик святкує 14 річницю весілля з дружиною

В інстаграм-сторіс Катерини можна побачити різні фото з чоловіком. Зокрема, є світлини, де боксер та його дружна мило обіймаються, цілуються та кумедно позують.

14 років разом,

– написала під фото Катя.

Катерина Усик показала архівні фото з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Історія кохання Олександра та Катерини: коротко

Олександр Усик розповідав, що сильні почуття до Каті у нього виникли в 15 років. Попри різницю у півтора року, молодий спортсмен був упевнений, що дівчина стане його дружиною. У школі хлопець навіть присвячував їй вірші.

Хоча Олександр та Катерина спершу лише дружили, вони завжди займали особливе місце в житті одне для одного. Зрештою, 25 вересня 2009 року пара відсвяткувала весілля. Коли боксеру було 22 з половиною, а Катерині – 21, вони стали батьками донечки Єлизавети. Їй зараз 13 років. Крім того, подружжя виховує 11-річного Кирила та 9-річного Михайла.