Олександра Шульгіна з "Холостяка" вдруге стала мамою: перше фото з пологового

Учасниця "Холостяка" Олександра Шульгіна вдруге стала мамою. Зірка народила дівчинку. Блогерка показала трепетне фото з пологового будинку.

На фото Шульгіна тримала новонароджену дівчинку на руках. Виявляється, блогерка народила доньку ще 9 жовтня.

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Олександра планувала, що пологи будуть 10 жовтня, але донька вирішила з'явитися на світ на день раніше. За її словами, вага малечі – 4,2 кілограма. Ім'я доньки Шульгіна поки тримає в секреті.

Блогерка написала, що її друга донька – це втілення справжньої любові, яку вона відчувала впродовж усіх 9 місяців.



Олександра Шульгіна стала мамою / Фото з її інстаграму

За словами блогерки, вона вже вдома з малечею. Цікаво, що вона не хоче довго годувати доньку грудьми, бо це не приносить їй задоволення.

До речі, чоловік Олександри теж був присутній на пологах. Він підтримував її та навіть перерізав пуповину.



Чоловік Олександри Шульгіної з донькою / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Шульгіна народжувала в США. Пологи приймав лікар, у якого народжувала співачка Ріанна. А її палата має розкішний краєвид на голлівудські пагорби.

Де живе Олександра Шульгіна