Чоловік Анни Трінчер кардинально змінив імідж: як реагують фани на нову стрижку

Блогер Олександр Волошин наважився на зміну іміджу. Він змінив зачіску з білого довгого чубчика до екстракороткої стрижки.

Чоловік співачки Анни Трінчер та блогер Олександр Волошин вирішив змінити імідж. Він показався шанувальникам із новою зачіскою.

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Олександр Волошин змінив зачіску

Раніше в Олександра Волошина була стрижка у стилі кроп – виголене волосся по боках та довгий чуб, пофарбований у білий колір. Тепер блогер вирішив зістригти чубчик – і зробив це власноруч.

Олександр Волошин показався фанам з новою стрижкою – ультракоротким волоссям.

Олександр Волошин змінив імідж: відео

Як відреагували на нову зачіску

Зіркова дружина не надто позитивно відреагувала на нову зачіску чоловіка, але сприйняла її як завершення непростого періоду у їхньому житті.

"Кохаю сильно. Сумуватиму за попередньою зачіскою, але нехай це буде завершенням такого складного періоду, який ми переживаємо", – поділилась Анна Трінчер.

У мережі новий імідж інфлюенсера сприйняли з похвалою та компліментами у його бік. Майже всім сподобалося: ця зачіска, на думку фанів, додала Олександру брутальності:

"Тобі гарно", – похвалила Наталка Денисенко;

"З братом тепер одне обличчя";

"Так тобі за***сь", – додав блогер Богдан Буше;

"Я думала що там жах. Але круто виглядає";

"Ну і молодець";

"Такий брутальний відразу. Класно".

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер та Олександр Волошин повідомили про переїзд. Вони з'їхали з квартири та переселилися у великий двоповерховий дім за містом. Пара не поділилась, чи вони придбали помешкання, чи орендують його.

Співачка назвала цей крок новим етапом у житті подружжя. "Я ходила зачарована і мріяла про те, як я бігатиму територією, займатимусь йогою у своєму дворику, запрошуватиму друзів на шашлики".