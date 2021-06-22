Хто такий Олександр Волошин: біографія скандального українського блогера

Зовсім нещодавно мережею прогримів скандал з участю відомого тікток та інстаграм блогера Олександра Волошина. Хлопець подарував своїй підписниці айфон, однак потім зажадав подарунок назад й хотів відібрати телефон у дівчинки. Що відомо про біографію Олександра Волошина шукайте у нашому матеріалі.

Український блогер Олександр Волошин має доволі велику аудиторію – в інстаграмі на хлопця підписані 1,4 млн читачів, а в тіктоці близько 1,2 млн підписників. Однак, зараз всі аккаунти Волошина заблоковані через інцидент з подарунком.

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Біографія блогера Олександра Волошина

Про життя Олександра Волошина відомо небагато. Хлопець родом із столиці й активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах. Там він розповідає про свої будні, особисте життя й іноді хизується дорогим одягом.



Олександр Волошин: біографія блогера / Фото Womanmagazine

Блогер захоплюється музикою і вже встиг випустити трек з назвою "На синем Porсhe". В одному з інтерв'ю Олександр розповідав, що він мріє стати найбільш знаною людиною СНД і хоче зібрати цілий стадіон "Олімпійський".



Олександр Волошин: біографія

Також, у 2020 році Волошин жив у тікток-будинку, де вони разом із іншими відомими блогерами знімали різноманітні ролики для цієї соціальної мережі.

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Особисте життя Олександра Волошина

Відомо, що хлопець зустрічається з іншою блогеркою і співачкою Анною Трінчер. Дівчина вже встигла відреагувати на вчинок Волошина й повідомила, що після інциденту з айфоном підписники почали хейтити і її.



Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото з інстаграму

Однак, співачка додала, що є впевненою, що ця неприємна ситуація – розіграш і вона у будь-якому випадку буде на стороні коханого.